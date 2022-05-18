18 Mayıs 2022, Çarşamba
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İsveç PKK'ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Peki İsveç ve Finlandiya terör örgütüne hangi silahları verdi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok" ifadelerini kullanarak, "Eğitim veriyorlar, teçhizat veriyorlar, sistem veriyorlar, bunların bize karşı kullanılmasını sağlıyorlar" dedi.