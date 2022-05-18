18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsveç PKK'ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

İsveç PKK'ya hangi silahları verdi? Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten! Abdullah Ağar'dan çarpıcı sözler: Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 14:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'in, PKK/YPG'ye verdiği AT-4 tanksavar füzeleri birçok askerimizi şehit etti. Peki İsveç ve Finlandiya terör örgütüne hangi silahları verdi? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Sadece PKK’ya verilen silahlar boyutu yok" ifadelerini kullanarak, "Eğitim veriyorlar, teçhizat veriyorlar, sistem veriyorlar, bunların bize karşı kullanılmasını sağlıyorlar" dedi.
İsveç PKKya hangi silahları verdi? İSVEÇ PKK'YA HANGİ SİLAHLARI VERDİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?
İsveç PKK'ya hangi silahları verdi?
PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon
PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon
İşte 11 teröristin vurulduğu bölge
İşte 11 teröristin vurulduğu bölge
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İşte Türkiye’nin Suriye’de yaptığı çalışmalar
İşte Türkiye'nin Suriye'de yaptığı çalışmalar
Dekor için ağaç söktüler!
Dekor için ağaç söktüler!
Kaçak göçmenler nasıl gönderiliyor?
Kaçak göçmenler nasıl gönderiliyor?
Bir mühendislik harikası
"Bir mühendislik harikası"
Daha Fazla Video Göster