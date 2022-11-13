İstiklal'deki patlama sonrası Halk TV'de skandal sözler: Normal bir seçim olmaz mı?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü 50'den fazla kişinin de yaralandığı patlama, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, iktidara mal edildi. Sözde gazeteci Timur Soykan, yaşananlar üzerinden AK Parti'yi hedef alıp, "Normal bir seçim olmaz mı? 7 Haziran-1 Kasım arasındaki gibi, çok canımızın yanacağı, çok acı şeyler yaşayacağımız bir dönem olabilir" diye konuştu.