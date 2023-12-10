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İstifası istenmişti! MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa ettiğini duyurdu

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Giriş: 10.12.2023 13:21
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir." ifadelerini kullandı. Sancaklı, kendisine gelen istifa çağrısı üzerine partisinden istifa etti.
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