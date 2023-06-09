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İstifa ve değişim çağrısı! CHP'de kim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında, kim karşısında?

A Haber
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Giriş: 09.06.2023 16:38
CHP'de muhalif kesim seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa ve değişim çağrıları yapıyor. Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanları da var, karşı olanlar da. Seçimlerden yenilgiyle ayrılan Millet İttifakı'ndaki partilerde kriz büyüdü, CHP'de olduğu gibi İYİ Parti'de de muhalif sesler yükseliyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya çağırdı, "Meral hanım torun sevsin artık" dedi. Muhalefete yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mustafa Ertekin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı değerlendirdi.
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