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İşte Türkiye'nin enerjideki milli adımlarının hikayesi! Berat Albayrak mimarlığında büyük keşif

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Giriş: 21.04.2023 19:59
Türkiye'de yerli ve milli enerji konusunda adeta bağımsızlık mücadelesi verilirken dün Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de açıkladığı müjdeler bu emeklerin karşılığını verdiğini göstermeye devam ediyor. Verilen bu mücadelede büyük pay sahibi olan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o dönem attığı tarihi adımlarla Karadeniz'de yaşanan keşifte kritik rol oynadı. Dün ve bugün yaşananlara bakıldığında milli enerji politikası konusunda emek veren Berat Albayrak'ın neden hedef alındığı şimdilerde daha iyi anlaşılıyor. İşte enerjide milli adımların hikayesini anlatan analiz görüntülerimiz...
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