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İşte teröristlere mezar olan o mağaralar! A Haber ekibi görüntülemişti

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Giriş: 17.02.2021 21:52
Güncelleme:17.02.2021 21:57
Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonuyla 53 terörist öldürüldü. PKK'lı teröristlerin saklandığı bir mağarada yapılan aramada daha önce kaçırılan 13 sivilin hain teröristlerce katledildiği ortaya çıkmıştı. Peki teröristlerin kullandığı bu mağaralar hangi noktalarda bulunuyor? Örgüt mensuplarınca nasıl kullanılıyor?  Çok merak edilen mağaraları geçtiğimiz yıllarda Hakkari'deki askeri operasyonlara katılan A Haber ekibi görüntülemişti... İşte o görüntüler...
İşte teröristlere mezar olan mağaralar
İşte teröristlere mezar olan mağaralar
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