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08.01.2020
İşte Libya'da ateşkes çağrısının metni
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin TürkAkım hattının açılışını yaptıktan sonra tekrar bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları da katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "İki lider Libya'da 12 Ocak'ta ateşkes çağrısı yaptı" dedi. İşte Libya'da ateşkes çağrısının metni...
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