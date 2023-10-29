İşte Kurtuluş Savaşı’nın harekat merkezi

100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın harp planlarının yapıldığı harekat merkezi ve aynı zamanda Atatürk'ün de bir süre kaldığı odanın hikayesini A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.

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