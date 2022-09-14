14 Eylül 2022, Çarşamba
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İşte İstanbul'da sosyal konutların inşa edileceği arsa! A Haber drone ile görüntüledi
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber ekipleri İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilecek sosyal konutların arazisini görüntüledi. 50 dönümlük araziye kurulacak alan havadan drone ile çekildi. İşte İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı arsalar...