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İşte İstanbul'da sosyal konutların inşa edileceği arsa! A Haber drone ile görüntüledi

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Giriş: 14.09.2022 17:51
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sosyal konut projesinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber ekipleri İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilecek sosyal konutların arazisini görüntüledi. 50 dönümlük araziye kurulacak alan havadan drone ile çekildi. İşte İstanbul'da sosyal konutların yapılacağı arsalar...
İşte İstanbul’da sosyal konutların inşa edileceği arsa
İşte İstanbul'da sosyal konutların inşa edileceği arsa
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