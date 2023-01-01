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İşte Gabar'daki PETROL sahası! A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 10:24
Güncelleme:01.01.2023 10:24
Son dakika haberi… Şırnak'ta 12 milyar dolarlık petrol keşfedildi. A Haber ekibi Gabar'daki petrol sahasını havadan görüntüledi. A Haber İstanbul/Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları aktardı. Çakırsöğüt Jandarma Tugayı Müdürü Binbaşı Tayfun Çelikler, açıklamalarda bulundu.
İşte Gabardaki petrol sahası İŞTE GABAR'DAKİ PETROL SAHASI

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