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İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi

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Giriş: 23.11.2022 13:47
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
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