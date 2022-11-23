23 Kasım 2022, Çarşamba
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İşte Düzce depreminin yer altındaki sesi
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğünde görevli Sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.