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İşte CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı! Kriz gecesinde çarpıcı sonuçlar

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Giriş: 03.03.2023 01:22
Altılı masada bugün yapılan toplantının ardından İYİ Parti ve CHP arasında gerilim tavan yaparken, İYİ Parti'nin ittifakta devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Adayın isminin 6 Mart tarihinde açıklanacağı paylaşılırken Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında CHP ve İYİ Parti'nin son anketlerdeki oy oranını açıkladı. İşte CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı...
İşte CHP ve İYİ Parti’nin anketlerdeki son oy oranı!
İşte CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı!
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