08 Ağustos 2023, Salı
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İşte Akbelen'deki kirli oyun! PKK doğa seviciliğine soyundu terörist elebaşı Duran Kalkan "Gezi" üzerinden Akbelen mesajı verdi
PKK terör örgütü, "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grubu aracılığı ile ormanları hedef almıyormuş gibi doğa savunuculuğuna soyundu. Örgütün sözde yöneticilerinden Duran Kalkan, Akbelen üzerinden yeni bir provokasyona soyundu. Terörist elebaşının, "Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Direndiler, önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı" sözleri kirli oyunu gözler önüne serdi.