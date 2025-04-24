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İstanbul’un tabut binaları! Dokunsan yıkılacak binalarda yaşam sürüyor

İstanbul’un tabut binaları! Dokunsan yıkılacak binalarda yaşam sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 11:16
İstanbul’da dün saatler 12,49’u gösterirken milyonları sokağa döken 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren ve büyük paniğe yol açan depremden sonra vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Gözler ise İstanbul’un tabut binalarına çevrildi. Küçükçekmece'de bulunan 5 bloklu Doğuş Sitesi ise maalesef bu konuda kötü bir şöhrete sahip oldu. Muhabirimiz İslim İstanbullu o noktadan detayları aktarırken İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Cansız önemli değerlendirmelerde bulundu.
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