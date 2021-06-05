İstanbul’un simgesi olan dev eserler! Şehrin çehresi değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye 18 yılda dev projeleri hayata geçirdi. İstanbul’da yeni eserlerle bambaşka bir silüete büründü. Çamlıca Camii ve Kulesi'nden Marmaray'a, Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na kadar o dev projeler megakentin güzelliğine güzellik kattı. İşte A Haber ekiplerinin hazırladığı özel haber…

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