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İstanbul’un simgesi olan dev eserler! Şehrin çehresi değişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2021 09:55
Güncelleme:05.06.2021 09:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye 18 yılda dev projeleri hayata geçirdi. İstanbul’da yeni eserlerle bambaşka bir silüete büründü. Çamlıca Camii ve Kulesi'nden Marmaray'a, Atatürk Kültür Merkezi'nden İstanbul Havalimanı'na kadar o dev projeler megakentin güzelliğine güzellik kattı. İşte A Haber ekiplerinin hazırladığı özel haber…
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