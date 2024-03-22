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İstanbul'un metro tarihi! Ekrem İmamoğlu metroda nasıl algı yapıyor? Veriler İmamoğlu'nu nasıl yalanlıyor? | ÖZEL DOSYA

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.03.2024 15:25
Türkiye'nin şehiriçi ilk raylı ulaşımı İstanbul'da 1875 yılında yapıldı. Bu tarihten 115 yıl sonra ilk kez İstanbul'a metro yapılmaya başlandı. AK Parti döneminde İstanbul demir ağlarla örüldü. Ulaşımda çağ atlandı. Uzun yıllar sonra CHP'ye fırsat verip yönetime taşıyan İstanbullu, son beş yılda icraat yerine sadece reklamlara şahit oldu. A Haber ekibi, İstanbul'da metro dosyasını açtı. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verileri ele alındı. Tüm şeffaflığıyla grafikler ortaya konuldu. Detaylar özel dosya haberimizde...
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