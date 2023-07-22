İstanbul'un barajlarında kırmızı alarm! Su seviyesi yüzde 40'ın altında

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranlarını yüzde 40’ın altına düştü. Son günlerde etkili olan aşırı sıcaklarla birlikte doluluk oranı bugün yüzde 39.84 olarak ölçüldü. Bu rakam, 21 Temmuz itibariyle 2014 yılından bu yana en düşük doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı yüzde 69.38 ölçülmüştü.

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