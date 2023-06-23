İstanbul’un barajları alarm veriyor! Doluluk oranı yüzde 45’e düştü

İstanbul'un su kaynağı olan barajlar yazın gelmesi ve yağışların azalmasıyla yeniden alarm vermeye başladı. Kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 45 olarak ölçüldü. İşte İstanbul'da barajların son durumu...

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