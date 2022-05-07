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İstanbul'dan 213 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

A Haber
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Giriş: 07.05.2022 09:00
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 213 belgesiz göçmen bu gece İstanbul Havalimanı’ndan sınır dışı edildi. Öte yandan İstanbul İl Göç İdaresi son rakamları paylaştı. Ayrıntıları A Haber editörü Mehmet Zeyrek aktardı.
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