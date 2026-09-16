Gıdada fahiş fiyat vurgununa dev operasyon: Limon dalında 6, markette 150 lira

Üretici güneşin altında büyük emekle üretirken, tüketici market raflarında yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Yaş sebze ve meyvede tarladan markete uzanan fiyat farkı, yürütülen soruşturmayla birlikte yeniden gündeme geldi. A Haber ekipleri Adana, Kayseri ve İzmir'de üreticiden hal esnafına, marketlerden uzmanlara kadar fiyat yolculuğunu araştırdı. Tarladan markete uzanan dev fiyat farkı, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde tüm detaylarıyla ele alındı.