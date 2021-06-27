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İstanbul'da toplumsal bağışıklığa ramak kaldı! Vali Ali Yerlikaya il genelinde aşı olanların oranını duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2021 19:26
Güncelleme:27.06.2021 19:28
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde aşılama çalışmalarındaki son gelişmeleri duyurdu. Toplumsal bağışıklık için uzmanlar tarafından nüfusun yüzde 60-70 oranında aşılanmasının eski normallerimize dönmemiz için kritik oran olduğu açıklanmıştı. Vali Yerlikaya, 18 yaş üstünün aşılanmasına yönelik son oranı duyurdu. İşte İstanbul'da Kovid-19 aşı olanların sayısı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda; "#İstanbul'umuzda #aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072Beyaz koyu onay işareti 2. doz: 2.422.469. Toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. Tam isabet 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325. %53'e ulaştık. Alkışlama işareti Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için "HAYDİ AŞIYA" ifadelerini kullandı.

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