27 Haziran 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da toplumsal bağışıklığa ramak kaldı! Vali Ali Yerlikaya il genelinde aşı olanların oranını duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasında il genelinde aşılama çalışmalarındaki son gelişmeleri duyurdu. Toplumsal bağışıklık için uzmanlar tarafından nüfusun yüzde 60-70 oranında aşılanmasının eski normallerimize dönmemiz için kritik oran olduğu açıklanmıştı. Vali Yerlikaya, 18 yaş üstünün aşılanmasına yönelik son oranı duyurdu. İşte İstanbul'da Kovid-19 aşı olanların sayısı...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda; "#İstanbul'umuzda #aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072Beyaz koyu onay işareti 2. doz: 2.422.469. Toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. Tam isabet 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325. %53'e ulaştık. Alkışlama işareti Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için "HAYDİ AŞIYA" ifadelerini kullandı.