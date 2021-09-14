14 Eylül 2021, Salı
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İstanbul’da taksi sorunu bitmiyor! Kartı almak kolay rakam 70 bine dayandı
Trafik çilesi ile vatandaşı isyan noktasına getiren İstanbul’da önemli sorunlardan biri de taksi. İBB'den 100 TL'ye şoförlük kartı alınabiliyor. Pandemide taksici kartı alanlar arttı sayı 70 bine yaklaştı. Hem değişim saatleri hem de kısa mesafe sorunları da cabası. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk değerlendirdi.