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İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! 2 milyon değerinde sahte ilaç ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 12:45
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu düzenlendi. Ele geçirilen sahte ilaçlar Emniyet yerleşkesinde sergilendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

İşte yapılan açıklama:

"Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" başlıklı Türk Ceza Kanununun 186-187 Sayılı Kanunlarına Muhalefet suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 19.06.2023 tarihinde Pendik ilçesinde bulunan ve birbiriyle bağlantılı oldukları tespit edilen bir işyeri ile bir ikamete düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Adreslerde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen, sağlıksız koşullarda muhafaza edildikleri görülen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 1.942 adet kutulu ilaç, 100 adet kanser ilacına ait barkod ve etiket olmak üzere toplamda 2.042 adet ürün ele geçirilmiştir."

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