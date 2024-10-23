23 Ekim 2024, Çarşamba
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İstanbul'da SAHA EXPO 2024

İstanbul'da SAHA EXPO 2024

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 23.10.2024 14:05
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dördüncü kez kapılarını açtı. Fuarda, insansız hava araçlarından füze sistemlerine kadar Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yerli, milli ve ileri teknolojiler sergileniyor.
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