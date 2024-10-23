İstanbul’da SAHA EXPO 2024

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dördüncü kez kapılarını açtı. Fuarda, insansız hava araçlarından füze sistemlerine kadar Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yerli, milli ve ileri teknolojiler sergileniyor.

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