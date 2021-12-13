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İstanbul'da metrobüs arızası sonrası oluşan kuyruk Yenibosna'ya uzadı

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Giriş: 13.12.2021 19:32
İstanbul'da ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar her geçen gün farklı bir boyut kazanırken bu akşam yaşanan skandal vatandaşlara pes dedirtti. Cennet Mahallesi bölgesinde yaşanan metrobüs arızası nedeniyle oluşan kuyruk Yenibosna'ya kadar uzadı. Metrobüs kullanan vatandaşlar metrobüslerden inmek zorunda kalırken yolda çok sayıda vatandaş görüldü.
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