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İstanbul'da Küçükçekmece'de vahşet: Genç kadın annesini satırla öldürüp kafasını keserek tencereye koydu

İHA
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Giriş: 24.05.2021 16:52
Güncelleme:24.05.2021 16:58
İstanbul Küçükçekmece'de genç kadın, annesini satırla öldürdü, kafasını keserek tencereye koydu. Kan donduran cinayet, komşunun şüphelenerek polisi araması üzerine ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'ın cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, katil zanlısı öz kızı ise yakalanarak gözaltına alındı.
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