İstanbul'da kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Güngör Yavuzaslan ve Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile detaylandırdık.