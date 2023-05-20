20 Mayıs 2023, Cumartesi
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İstanbul'da kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Güngör Yavuzaslan ve Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile detaylandırdık.