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İstanbul’da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?

İstanbul'da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 17:59
Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi sıcaklıklar 10 derece birden düştü. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu meteoroloji uzmanı Güven Özdemir ile son dönemlerdeki kar yağışı tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…
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İstanbul’da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?
İstanbul’da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?
İstanbul'da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?
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