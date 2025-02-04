İstanbul’da kar alarmı! Kar bulutları ne zaman gelecek?

Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi sıcaklıklar 10 derece birden düştü. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kent için kar yağışı uyarısı var. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu meteoroloji uzmanı Güven Özdemir ile son dönemlerdeki kar yağışı tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…

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