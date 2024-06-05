İstanbul'da kaç tane riskli bina var? İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl olmalı?

Küçükçekmece'de çöken bina, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemini bir defa daha ortaya koydu. Peki neler yapılabilir, nasıl önlem alınabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen değerlendirdi.

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