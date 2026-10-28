İstanbul'da iki silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı! Kurye yanlışlıkla hedef alındı: Suç örgütüne operasyonla 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Pendik ve Ümraniye ilçelerinde 15 ve 24 Ekim'de düzenlenen iki ayrı silahlı saldırının aynı suç örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Pendik'te sipariş teslimatı sırasında ağır yaralanan kuryenin, asıl hedefle aynı marka ve modelde araç kullandığı için yanlışlıkla vurulduğu belirlendi. Ümraniye'de ise uzun namlulu silahla gerçekleştirilen ve bir kişinin ağır yaralandığı saldırının ardından yürütülen soruşturmada iki olay arasındaki bağlantı tespit edildi. İstanbul ve Sakarya'da 24 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, aramalarda tabancalar ve AK-47 tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen ilk 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 9 şüpheli ise 28 Ekim'de adliyeye sevk edildi.