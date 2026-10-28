-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Fed'in faiz kararı öncesi altın ve petrolde kritik bekleyiş! Uzman isim değerlendirdi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fed'in faiz kararı öncesi altın ve petrolde kritik bekleyiş! Uzman isim değerlendirdi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Petrol fiyatlarının 110 doları aştığı, altın fiyatlarının ise gerilediği süreçte A Haber canlı yayınına katılan stratejist Zafer Ergezen, Fed'in faizleri sabit bırakmasını beklediğini söyledi. Banu El'in sorularını yanıtlayan Ergezen, Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarının altın, gümüş ve petrol fiyatları açısından belirleyici olabileceğini belirterek olası senaryolara ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.

Fon yatırımcılarına geri ödeme başlıyor! İlk etapta 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak
Sonraki Video
Fon yatırımcılarına geri ödeme başlıyor! İlk etapta 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar