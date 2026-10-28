Fed'in faiz kararı öncesi altın ve petrolde kritik bekleyiş! Uzman isim değerlendirdi
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Petrol fiyatlarının 110 doları aştığı, altın fiyatlarının ise gerilediği süreçte A Haber canlı yayınına katılan stratejist Zafer Ergezen, Fed'in faizleri sabit bırakmasını beklediğini söyledi. Banu El'in sorularını yanıtlayan Ergezen, Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarının altın, gümüş ve petrol fiyatları açısından belirleyici olabileceğini belirterek olası senaryolara ilişkin dikkat çeken rakamlar paylaştı.