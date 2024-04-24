24 Nisan 2024, Çarşamba
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İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü
İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cansız bedenin sırrı çözüldü. Vahşi cinayet halıdaki kartvizitten ortaya çıkarıldı. Kaçmak için saklanacakları eve giden katil zanlıları karşılarında polisi buldu. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.