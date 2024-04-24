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İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 11:14
İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cansız bedenin sırrı çözüldü. Vahşi cinayet halıdaki kartvizitten ortaya çıkarıldı. Kaçmak için saklanacakları eve giden katil zanlıları karşılarında polisi buldu. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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