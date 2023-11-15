15 Kasım 2023, Çarşamba
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İstanbul’da Gazze zirvesi! Emine Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Dünya bu vahşeti durdurmak için neyi bekliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle, lider eşleri bugün İstanbul'da 'Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan ve Katar Emiri’nin annesi Sheikha Moza Bint Nasser açıklamalarda bulundu. "Hiçbir ideoloji bir masumun canından değerli değil" diyen Erdoğan, "Bugün Gazze’de tanık olduğumuz şey savaş değil. Gazze’yi yeniden inşa etmek için bir fon kurulmalı." ifadelerini kullandı.