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İstanbul'da faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya 5 metre kala durabildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 11:34
Güncelleme:11.05.2021 11:34
İstanbul Boğazı’nda dümeni kitlenen bir yük gemisi Beşiktaş Kuruçeşme'de kıyıya 5 metre kala durdu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktaracak.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Görgü tanığı Hasan Kılınçoğlu o korku dolu anları anlattı:

Bir an bulunduğum yere çarpacağını sandım. Ve büyük bir panik yaşadım.

Yan tarafımızda bulunan Defterdar İbrahim Paşa Camii'ne de çarpıp büyük bir felakete neden olabilirdi.

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