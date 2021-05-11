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İstanbul'da faciadan dönüldü! İstanbul Boğazı'nda yük gemisi kıyıya 5 metre kala durabildi
İstanbul Boğazı’nda dümeni kitlenen bir yük gemisi Beşiktaş Kuruçeşme'de kıyıya 5 metre kala durdu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktaracak.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Görgü tanığı Hasan Kılınçoğlu o korku dolu anları anlattı:
Bir an bulunduğum yere çarpacağını sandım. Ve büyük bir panik yaşadım.
Yan tarafımızda bulunan Defterdar İbrahim Paşa Camii'ne de çarpıp büyük bir felakete neden olabilirdi.