İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yürütülen soruşturma kapsamda bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, örgütle iltisaklı faaliyet yürüten tamamı yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.