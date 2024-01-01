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İstanbul'da büyük yürüyüş! On binler Galata'da buluşuyor

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Giriş: 01.01.2024 08:26
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyor. Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.
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