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İstanbul'da bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı

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Giriş: 08.09.2022 10:23
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bölücü terör örgütü PKK üyesinin kırsaldan İstanbul’a geldiğini tespit etti. O terörist, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
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