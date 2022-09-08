İstanbul'da bölücü terör örgütüne operasyon! Kırsaldan gelen terörist operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bir bölücü terör örgütü PKK üyesinin kırsaldan İstanbul’a geldiğini tespit etti. O terörist, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN