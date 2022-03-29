29 Mart 2022, Salı
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İstanbul'da barış masası! Rus heyeti: Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız
Son dakika haberine göre… İstanbul, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan müzakere görüşmelerinin ardından Rus heyetinden ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız. Uzlaşılan konuları Dışişleri Bakanları detaylandıracak.” ifadelerini kullandı.