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İstanbul'da barış masası! Rus heyeti: Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 15:05
Son dakika haberine göre… İstanbul, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan müzakere görüşmelerinin ardından Rus heyetinden ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bazı maddelerde uzlaştık, detayları konuşacağız. Uzlaşılan konuları Dışişleri Bakanları detaylandıracak.” ifadelerini kullandı.
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