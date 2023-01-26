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İstanbul'da barajları alarm veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 14:33
İstanbul'da barajlar alarm veriyor. Beklenen yağışlar bir türlü gelmeyince birçok barajda çekilmeler yaşandı. Kübra Kılıç Ömerli Barajı'ndan detayları aktardı.
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