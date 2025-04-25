25 Nisan 2025, Cuma
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İstanbul'da 6,2'lik korkutan deprem! Fay hatlarını nasıl etkiledi?
İstanbul’da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 300 yakın sarsıntı meydana geliyor. Peki art arda yaşanan depremler ne anlatıyor? Büyük Marmara fayı harekete geçti mi? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu olan jeofizik mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya anlattı.