25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul'da 6,2'lik korkutan deprem! Fay hatlarını nasıl etkiledi?
İstanbul’da 6,2’lik korkutan deprem! Fay hatlarını nasıl etkiledi?

İstanbul'da 6,2'lik korkutan deprem! Fay hatlarını nasıl etkiledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 10:55
İstanbul’da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 300 yakın sarsıntı meydana geliyor. Peki art arda yaşanan depremler ne anlatıyor? Büyük Marmara fayı harekete geçti mi? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu olan jeofizik mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 6,2’lik korkutan deprem! Fay hatlarını nasıl etkiledi?
6,2’lik deprem fay hatlarını nasıl etkiledi?
6,2'lik deprem fay hatlarını nasıl etkiledi?
Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?
Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılabilir?
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
Deprem erken uyarı sistemi işe yarıyor mu?
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon!
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon!
Kütahya Valisi A Haber’e konuştu!
Kütahya Valisi A Haber'e konuştu!
Kütahya’da korkutan deprem!
Kütahya'da korkutan deprem!
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Beklenen ’Büyük İstanbul depremi’ yaşandı mı?
Beklenen 'Büyük İstanbul depremi' yaşandı mı?
Özgür Özel’e oy karşılığı iş vaadi!
Özgür Özel'e oy karşılığı iş vaadi!
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
İstanbul depreminde ilçe ilçe hissedilen şiddet!
Başkan Erdoğan’dan kriz masasına ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan kriz masasına ziyaret!
Daha Fazla Video Göster