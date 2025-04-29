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İstanbul’da 36 İSPARK kapatıldı! Ruhsatsız mı, tedbirsiz mi?

İstanbul'da 36 İSPARK kapatıldı! Ruhsatsız mı, tedbirsiz mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:38
İBB zabıta ekipleri, İstanbul genelinde 36 İSPARK otoparkını mühürledi. Giriş-çıkışları kapatılan otoparklara ilişkin ilk olarak “ruhsatsız işletme” gerekçesi sunulurken, ardından yangın güvenliği şartlarının da yerine getirilmediği açıklandı. Karar sonrası yaklaşık 3 bin araç başka alanlara yönlendirilmek zorunda kaldı. Zaten yoğun olan İstanbul trafiği bu gelişmeyle birlikte iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Kulağa şaşırtıcı gelen bu uygulamanın perde arkasında ne olduğu ise merak konusu.
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İstanbul’da 36 İSPARK kapatıldı! Ruhsatsız mı, tedbirsiz mi?
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