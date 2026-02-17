CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da 30 milyon dolarlık dev vurgun! 300 kiloluk para nasıl buharlaştı?

İstanbul’da film senaryolarını aratmayan 30 milyon dolarlık dev soygunun yankıları sürüyor. İki lüks araçta çuvallar içinde bekletilen yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, İstanbul, Kocaeli ve Antalya üçgeninde gerçekleştirilen nefes kesen operasyonların ayrıntılarını ve şüphelilerin kan donduran itiraflarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.

