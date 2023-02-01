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İstanbul'a bir yeşil alan daha! Sultan Korusu Başkan Erdoğan tarafından cuma günü açılacak

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 10:56
İstanbul yeni bir yeşil alana daha kavuşuyor. Başkan Erdoğan cuma günü Sultanbeyli'deki Sultan Korusu'nun açılışını yapacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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