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İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? İstanbul’da trafik ne durumda?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 08:31
Son dakika haberleri… Megakent İstanbul’da güneşli bir hava var. Trafik yoğunluğu yüzde 45 civarında seyrediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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