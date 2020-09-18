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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile, jandarma emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07,00'den başlayıp 08,00'de ve 09,00'da görev ve türlerine göre mesaiye başlayacaklar." şeklinde konuştu.