18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2020 18:32
Güncelleme:18.09.2020 18:42
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile, jandarma emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07,00'den başlayıp 08,00'de ve 09,00'da görev ve türlerine göre mesaiye başlayacaklar." şeklinde konuştu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı
MHP'den TTB'ye tepki
MHP'den TTB'ye tepki
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Türk ve Yunan özel kuvvetleri ortak tatbikatta!
Türk ve Yunan özel kuvvetleri ortak tatbikatta!
Meral Akşener'in Atatürk sessizliği
Meral Akşener'in "Atatürk" sessizliği
İBB'den esnafa yüzde 500 zam şoku!
İBB'den esnafa yüzde 500 zam şoku!
Yeni kimlik kartları ehliyet yerine geçecek
Yeni kimlik kartları ehliyet yerine geçecek
CHP'li belediyedeki tecavüz skandalında flaş gelişme!
CHP'li belediyedeki tecavüz skandalında flaş gelişme!
Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor!
Yunanistan provokatif eylemlerine devam ediyor!
İnce Karadeniz'e gidiyor
İnce Karadeniz'e gidiyor
Başkan Erdoğan'dan Oruç Reis açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "Oruç Reis" açıklaması
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Mecburen...
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Mecburen...
Daha Fazla Video Göster