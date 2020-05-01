İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurmuştu! Kıraç'tan 1 Mayıs'ta işçilere özel konser

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şarkıcı Kıraç'ın işçiler için bir konser vereceğini duyurmuştu. Kıraç, yerin 70 metre altında Gayrette–İstanbul Havalimanı Metro Hattı inşasında çalışan işçilerle birlikte şarkılarını seslendirdi. Saat 16.10’da başlayan konser TV, radyo ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

İstanbul Valiliği konserle ilgili açıklama yayınlamıştı.

Emek ve alın teri ile İstanbul ve ülkemizin gelişmesinde önemli role sahip işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve İstanbulumuzu etkileyen Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelede çalışanlarımızı her alanda destekledik ve gerekli imkanları sağlamak için seferber olduk. Büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. İşçilerimizin haklarının korunması için gerçekleştirilen her çalışmayı öncelemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. El ele hep birlikte bu günleri de aşacağız.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşılıyoruz. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenliyoruz.

Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün; işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında (Gayrette–İstanbul Havalimanı Metro Hattı) gerçekleştireceğiz.

Sevgili KIRAÇ, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte olacak…