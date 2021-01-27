İstanbul Riva'da karaya oturan gemidekileri kurtarmak için operasyon başlatıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'dan Rusya'ya gitmekte olan kargo gemisi Riva açıklarında karaya oturdu. A Haber muhabiri canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. İstanbul Valiliği, "Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır." açıklamasını yaptı. Öte yandan gemide mahsur kalanların kurtarılması için operasyon için harekete geçildi.