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İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor

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Giriş: 26.09.2023 15:50
İBB Başkanı 'tamamen yeniledik' demişti. İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor. Görünmeye başlayan paslı demirler pes dedirtti.
İstanbul Otogarı’nın kolonları alarm veriyor
İstanbul Otogarı'nın kolonları alarm veriyor
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