İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü

İstanbul'da iki gündür aralıklarla yağan kar etkisini arttırdı birçok ilçeye beyaza büründü. Don ve buzlanmaya karşı uyarılar geldi. Kış lastiği olmayan sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere kadar çıktı. Anadolu Yakası’ndan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN