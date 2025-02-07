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İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü

İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 08:51
İstanbul'da iki gündür aralıklarla yağan kar etkisini arttırdı birçok ilçeye beyaza büründü. Don ve buzlanmaya karşı uyarılar geldi. Kış lastiği olmayan sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere kadar çıktı. Anadolu Yakası’ndan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü
İstanbul karla buluştu! Birçok ilçe beyaza büründü
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