17 Nisan 2025, Perşembe
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İstanbul Havalimanı'nda üçlü pist dönemi!
Bugüne kadar dünyada sadece ABD’de kullanılan üçlü pist, artık İstanbul Havalimanı'nda da hizmete açıldı. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım" ifadelerini kullandı.